Oslip feiert Heimsieg über SC Zillingtal

Details Samstag, 27. April 2024 20:33

Nichts zu holen gab es für Zillingtal bei Oslip. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Pflichtgemäß strich FC Oslip gegen SC Zillingtal drei Zähler ein. Nach dem Hinspiel hatte sich Oslip dank eines 2:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Hausherren behalten Oberhand

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Peter Udvorka FC Oslip vor 185 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Jakub Pastinsky versenkte die Kugel zum 2:0 für Oslip (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Muhammed Üzen in der 20. Minute. Komfortabel war die Pausenführung von FC Oslip nicht, aber immerhin ging Oslip mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Das 3:1 für FC Oslip stellte Pastinsky sicher. In der 72. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In den 90 Minuten war Oslip im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Zillingtal und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

FC Oslip muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Oslip aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. FC Oslip verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Mit 55 Gegentreffern ist SC Zillingtal die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit nur acht Zählern auf der Habenseite ziert der Gast das Tabellenende der 2. Klasse Nord. Die Offensive von Zillingtal zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zehn geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. SC Zillingtal musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

FC Oslip hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 11.05.2024 gegen Jois. Am Sonntag empfängt Zillingtal Jois.

2. Klasse Nord: FC Oslip – SC Zillingtal, 3:1 (2:1)

72 Jakub Pastinsky 3:1

20 Muhammed Üzen 2:1

16 Jakub Pastinsky 2:0

10 Peter Udvorka 1:0

