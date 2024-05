SC Trausdorf gewinnt gegen Mörbisch dank Doppelpack von Sandro Sinkovits

Spielberichte

Samstag, 18. Mai 2024

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde der 2. Klasse Nord konnte der SC Trausdorf einen 2:0-Sieg gegen SV Mörbisch feiern. Sandro Sinkovits, der Mann des Tages, erzielte beide Tore für die Heimmannschaft. Ein früher Platzverweis für SV Mörbisch spielte eine entscheidende Rolle im Verlauf des Spiels.

Früher Schock und die Führung

Die ersten Minuten des Spiels zeigten beide Teams in einer aggressiven, aber fairen Auseinandersetzung um die Kontrolle des Mittelfelds. Die Gastgeber, SC Trausdorf, waren von Beginn an das aktivere Team und erzeugten Druck auf die Abwehr der Gäste, SV Mörbisch.

In der 30. Minute kam es jedoch zu einem Wendepunkt im Spiel. Marc Heger von SV Mörbisch erhielt eine rote Karte, was seine Mannschaft den Rest des Spiels in Unterzahl zwang. Dieser Vorfall schien SC Trausdorf weiter zu motivieren, die nun noch entschlossener wirkten. Nur drei Minuten nach der roten Karte nutzte Sandro Sinkovits die sich bietende Chance und schoss das erste Tor des Spiels. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Die Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit SC Trausdorf in der offensiven Rolle, während SV Mörbisch sich bemühte, trotz der Unterzahl Gegenangriffe zu starten. SC Trausdorf behielt jedoch die Kontrolle über das Spiel und ließ wenig Raum für die Gäste, um ins Spiel zurückzufinden.

In der 77. Minute gelang es Sandro Sinkovits erneut, sich in die Torschützenliste einzutragen - mit dem 2:0 besorgte er die Vorentscheidung.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für SC Trausdorf. Sandro Sinkovits, der beide Tore erzielte, wurde zum herausragenden Spieler des Spiels gekürt.

2. Klasse Nord: Trausdorf : Mörbisch - 2:0 (1:0)

77 Sandro Sinkovits 2:0

33 Sandro Sinkovits 1:0

