Dramatisches Kräftemessen endet mit Triumph für Siegendorf in Bad Sauerbrunn

Details Sonntag, 28. April 2024 11:15

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich im Schlagerspiel der 24. Runde in der Burgenlandliga der SC Bad Sauerbrunn und der ASV Siegendorf. Die Gastgeber haben in den letzten Begegnungen ein wenig den Faden verloren; die Gäste glänzten weiterhin als ungekrönter Tabellenführer und möchten weiterhin ihre weiße Weste ohne eine Niederlage behalten. In einem spannenden Match konnten die Gäste mit einem 4:3-Sieg den heimischen Rasen verlassen.

Starker Beginn der Hausherren

Die Spieler des SC Bad Sauerbrunn zeigten von Beginn an eine kämpferische Leistung und setzten das Team aus Siegendorf früh unter Druck. Aber den ersten Treffer erzielten die Gäste, als Emmanuel Kande in den Strafraum eindrang, mit seinem Abschluss scheiterte und Mario Steffel reagierte blitzschnell und lochte zur 1:0-Führung ein. Nur zwei Minuten später die Antwort der Hausherren, ein schneller Outeinwurf kommt zu Mario Cerny, der leitet weiter auf Benjamin Knessl und sein Zuspiel wird von Tomislav Ivanovic gekonnt angenommen und aus der Drehung knallte der letztgenannte zum 1:1 Ausgleich ein. In der 33. Minute ließ Lukas Kornholz aus 20 Meter Entfernung eine Granate vom Stapel, die unhaltbar im Kasten der Gäste zur 2:1-Führung der Kremser-Elf einschlug. Aber der Leader reagiert sofort und nur zwei Minuten später war es wiederum Mario Steffen, der mit seinem zweiten Treffer den 2:2-Ausgleich erzielte. Bis zum Pausenpfiff fielen keine weiteren Treffer, sodass mit dem 2:2-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Siegendorf war effizienter

Nach der Pause kamen die Gäste in der 51. Minute durch ihren Goalgetter Lukas Grozurek zur 3:2-Führung, als er eine zielgenaue Flanke von Lukas Secco einköpfte. In der 58. Minute eine hochkarätige Torchance für die Hausherren zum Ausgleichstreffer, aber Michal Kozak und Tomislav Ivanovic konnten das Leder nicht im Kasten der Gäste unterbringen. In der 76. Minute die Vorentscheidung dieser Begegnung, als Grozurek für die 4:2 Führung der Auswärtigen einschoss. Aber die Hausherren ließen sich nicht entmutigen und kamen in der 90. Minute per Penalty, geschossen von Michal Kozak zum 3:4 Anschlusstreffer, aber zu spät, um noch den Ausgleich zu erzielen.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war ein spannendes, ausgeglichenes Spiel; wir haben die ersten 20 Minuten hervorragend gespielt. Dann haben wir es verabsäumt, nach dem 2:3 den Ausgleichstreffer zu erzielen; die hochkarätige Torchance war vorhanden. Man muss die starke spielerische Leistung von Siegendorf anerkennen, aber ein Remis war heute möglich.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Bad Sauerbrunn hat die ersten 20. Minuten ganz stark gespielt, meine Mannschaft hat Moral bewiesen und ist nach zwei Rückständen wieder ins Spiel gekommen. Was wir uns vorwerfen müssen, dass wir nach der 4:2-Führung ein weiteres Tor erzielen wollten, anstatt das Match ruhig herunterzuspielen und haben dann prompt das 4:3 erhalten und dann ist es knapp geworden, darum bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft nur zu 50 Prozent zufrieden.“

