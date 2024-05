Parndorf beendet Negativserie: 4:2-Sieg in Pinkafeld

Spielberichte

Nach sechs sieglosen Matches am Stück war der SC/ESV Parndorf im gestrigen Auswärtsmatch der Burgenlandliga in der 28. Runde der Meisterschaft beim SC Pinkafeld gefordert, um endlich wieder voll anzuschreiben und gleichsam wichtige Schritte zum Festigen des zweiten Tabellenplatzes zu machen. In einer abwechslungsreichen Partie behielten die Gäste die Oberhand und verließen mit einem 4:2-Erfolg das Pinkafelder Stadion.

Pinkafeld dominierte die erste Halbzeit

Das Spiel begann für die Gäste schlecht, denn nach drei Minuten musste Peter Trimmel verletzte das Spielfeld verlassen. In der 12. Minute eine tolle Kombination der Pinkafelder im Strafraum der Gäste. David Korherr leitet einen Freistoßball an Christoph Saurer weiter, der probiert es mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Gleich zwei Verteidiger plus Goalie Martin Kraus werfen sich in den Schuss. In der 23. Minute eine Glanztat von Kraus, als er einen Schuss aus kurzer Entfernung von David Korherr über die Latte lenkte. Beim anschließenden Eckball ist Marcel Etzelsdorfer zur Stelle und erzielt die 1:0-Führung der Hausherren. In der 39. Minute eine Großchance für die Gäste, aber Simon Buliga bringt das Leder nicht im Kasten der Einheimischen unter. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf kam besser aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste voller Elan aus der Kabine und Paulo Heimo Jani hatte die erste Chance, den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber Torwart Andi Diridl machte diese Chance zunichte. In der 56. Minute der Ausgleichstreffer der Parndorfer; Peter Thüringer ist der Torschütze, er wurde mustergültig von Sebastian Pojer freigespielt und lochte zum 1:1-Ausgleich ein. In der 66. Minute die 2:1-Führung der Auswärtigen durch Paulo Heimo Jani. Aber die Heimischen ließen mit der Antwort nicht lange auf sich warten; Christoph Sauerer netzte zum 2:2-Ausgleich ein. (67.) Nur drei Minuten später versenkte Simon Buliga einen Freistoß zur erneuten Führung der Gäste in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen. Mit seinem Treffer zum 4:2 in der 85. Minute entschied Piotr Pawlowski das Match zugunsten Parndorf.

Stimme zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir hätten uns ein Remis verdient, denn in der ersten Halbzeit waren wir besser als Parndorf, außerdem haben wir bei zwei Gegentreffern fleißig mitgewirkt. Meine Mannschaft hat mit einer adäquaten Leistung gezeigt, dass wir gegen jedes Team spielerisch mithalten können.“

