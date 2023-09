Burgauberg am Tabellenthron nach Heimsieg über Rohrbrunn

Details Samstag, 02. September 2023 21:56

Für SV Rohrbrunn gab es in der Partie gegen USV Burgauberg, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Burgauberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Gast am 5. Spieltag einen Dreier.

Zwei-Tore-Vorsprung zum Kehraus

Torlos ging es nach einem ausgeglichenen, chancenarmen Match nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Rok Bencik brach für USV Burgauberg den Bann und markierte in der 75. Minute die Führung. Danach hatten auch die Gäste gute Möglichkeiten. Kurz vor Ultimo war noch Mitja Botjak zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gastgeber verantwortlich (87./Elfmeter). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Burgauberg Rohrbrunn 2:0.

Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt USV Burgauberg nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Der Angriff von Burgauberg wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon zwölfmal zu. Die Saison von USV Burgauberg verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Burgauberg nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. USV Burgauberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Rohrbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den siebten Tabellenplatz bei. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Rohrbrunn liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits elf Gegentreffer fing. Nur einmal ging Rohrbrunn in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

2. Klasse Süd B: USV Burgauberg – SV Rohrbrunn, 2:0 (0:0)

87 Mitja Botjak 2:0

75 Rok Bencik 1:0

