Gerersdorf-Sulz biegt Rohrbrunn souverän und deutlich

Details Samstag, 23. September 2023 19:34

Erfolglos ging der Auswärtstermin von SV Rohrbrunn bei UFC Gerersdorf-Sulz über die Bühne. Rohrbrunn verlor das Match mit 1:4. An der Favoritenstellung ließ Gerersdorf-Sulz keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV Rohrbrunn einen Sieg davon.

Anschlusstreffer wird rasch gekontert

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und Rohrbrunn ohne Torerfolg in die Kabinen. Laszlo Toth trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mark Soos erhöhte für Gerersdorf-Sulz auf 2:0 (72.). Jakov Karaula verkürzte für SV Rohrbrunn später in der 81. Minute auf 1:2. UFC Gerersdorf-Sulz baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Florian Kernbichler beförderte den Ball in der 85. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Gerersdorf-Sulz auf 3:1. Mit dem 4:1 sicherte Soos UFC Gerersdorf-Sulz nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Am Schluss fuhr Gerersdorf-Sulz gegen Rohrbrunn auf eigenem Platz einen Sieg ein.

UFC Gerersdorf-Sulz macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Die Offensive von Gerersdorf-Sulz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Rohrbrunn war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 21-mal schlugen die Angreifer von UFC Gerersdorf-Sulz in dieser Spielzeit zu. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Gerersdorf-Sulz. Zuletzt lief es erfreulich für Gerersdorf-Sulz, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Ausbeute der Offensive ist bei SV Rohrbrunn verbesserungswürdig, was man an den erst 13 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Rohrbrunn nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

2. Klasse Süd B: UFC Gerersdorf-Sulz – SV Rohrbrunn, 4:1 (0:0)

90 Mark Soos 4:1

85 Eigentor durch Florian Kernbichler 3:1

81 Jakov Karaula 2:1

72 Mark Soos 2:0

48 Laszlo Toth 1:0

