Eltendorf macht drei-Tore-Rückstand gegen Minihof-Liebau wett und holt Punkt

Details Sonntag, 24. September 2023 19:16

FC Minihof-Liebau sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Die Heimischen beweisen Comeback-Qualitäten

Für das erste Tor sorgte Vjerkoslav Pintarics. In der neunten Minute traf der Spieler von Minihof-Liebau ins Schwarze. Stefan Rudolf Pilz brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (23.). Blaz Koznicov schraubte das Ergebnis in der 36. Minute mit dem 3:0 für FC Minihof-Liebau in die Höhe. In der 38. Minute brachte SV Eltendorf das Netz zum Zappeln Gergö Gerebics traf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Martin Joszt schoss für Eltendorf in der 70. Minute das zweite Tor. Der Treffer, der Kevin Gibiser in der 89. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Minihof-Liebau ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SV Eltendorf noch ein Unentschieden.

Eltendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. 17 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Eltendorf momentan auf dem Konto. SV Eltendorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Minihof-Liebau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Nur einmal gab sich Minihof-Liebau bisher geschlagen. FC Minihof-Liebau ist seit vier Spielen unbezwungen.

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – FC Minihof-Liebau, 3:3 (1:3)

89 Kevin Gibiser 3:3

70 Martin Joszt 2:3

38 Gergoe Gerebics 1:3

36 Blaz Koznicov 0:3

23 Stefan Rudolf Pilz 0:2

9 Vjerkoslav Pintarics 0:1

