Horvath stellt späten Sieg sicher: Burgauberg bezwingt Gererdorf-Sulz

Details Samstag, 30. September 2023 21:19

Bei USV Burgauberg gab es für UFC Gerersdorf-Sulz nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Burgauberg mit knappem Heimerfolg

Peter Fasalek war es, der vor 50 Zuschauern für USV Burgauberg den Führungstreffer besorgte (4.). Komfortabel war die Pausenführung des Heimteams nicht, aber immerhin ging Burgauberg mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Mark Soos ließ sich in der 58. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für UFC Gerersdorf-Sulz. Ein später Treffer von Milan Horvath, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für USV Burgauberg. Am Schluss gewann Burgauberg gegen Gerersdorf-Sulz.

Nach diesem Erfolg steht USV Burgauberg auf dem vierten Platz der 2. Klasse Süd B. Burgauberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

UFC Gerersdorf-Sulz holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Gerersdorf-Sulz führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. UFC Gerersdorf-Sulz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

2. Klasse Süd B: USV Burgauberg – UFC Gerersdorf-Sulz, 2:1 (1:0)

86 Milan Horvath 2:1

58 Mark Soos 1:1

4 Peter Fasalek 1:0

