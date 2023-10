Minihof-Liebau seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise von Rohrbrunn geht weiter

Details Samstag, 30. September 2023 21:21

Minihof-Liebau drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Rohrbrunn. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. FC Minihof-Liebau löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Minihof-Liebau gegen SV Rohrbrunn mit 3:2 die Nase vorn.

Klarer Sieg mit zwei Mann mehr

Vor dem Seitenwechsel sorgte Daniel Stampfl mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Minihof-Liebau. Ein Tor auf Seiten von Rohrbrunn machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nikolaus Pilz trug sich in der 55. Spielminute in die Torschützenliste ein. Florian Kernbichler erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 68. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Alen Spilak traf zum 2:1 zugunsten von Minihof-Liebau (69.). Durch den Platzverweis von Marian Coldea geriet SV Rohrbrunn in der 72. Minute in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Pilz bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (81.). Die Heimmannschaft gelang durch Rohrbacher in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Zum Schluss feierte Minihof-Liebau einen dreifachen Punktgewinn gegen Rohrbrunn.

FC Minihof-Liebau kann nach diesem Sieg der Freude über die übernommene Tabellenführung freien Lauf lassen. Mit 22 geschossenen Toren gehört Minihof-Liebau offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd B. FC Minihof-Liebau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Mit erst 14 erzielten Toren hat Rohrbrunn im Angriff Nachholbedarf.

Mit 18 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Minihof-Liebau eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Rohrbrunn nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

2. Klasse Süd B: FC Minihof-Liebau – SV Rohrbrunn, 4:1 (0:1)

89 Bjoern Rohrbacher 4:1

81 Nikolaus Pilz 3:1

69 Alen Spilak 2:1

55 Nikolaus Pilz 1:1

42 Daniel Stampfl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.