Minihof-Liebau schlägt SV Eltendorf

Details Samstag, 09. März 2024 19:41

Nichts zu holen gab es für SV Eltendorf bei FC Minihof-Liebau. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 4:2. Minihof-Liebau ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Klare Sache für das Heim-Team

In der achten Minute überwand FC Minihof-Liebau die Abwehr von Eltendorf und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - Darko Pavel traf. Minihof-Liebau machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nikolaus Pilz (10.). Die Hintermannschaft von SV Eltendorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die Gäste trafen zum 1:2 (54.) durch Gergö Gerebics. Pilz schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). FC Minihof-Liebau baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 4:1 für den Ligaprimus durch ein Eigentor von Eltendorf in der 75. Minute. Kurz vor Ultimo war noch Matthias Thier zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SV Eltendorf verantwortlich (81.). Schlussendlich verbuchte Minihof-Liebau gegen Eltendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Bei FC Minihof-Liebau präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Minihof-Liebau 33 Zähler zu Buche. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, FC Minihof-Liebau zu besiegen.

SV Eltendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Eltendorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nächster Prüfstein für Minihof-Liebau ist SV Rohrbrunn (Samstag, 15:30 Uhr). SV Eltendorf misst sich am selben Tag mit Wallendorf-Mogersdorf (18:00 Uhr).

2. Klasse Süd B: FC Minihof-Liebau – SV Eltendorf, 4:2 (2:0)

81 Matthias Thier 4:2

75 Eigentor durch Robin Pummer 4:1

56 Nikolaus Pilz 3:1

54 Gergoe Gerebics 2:1

10 Nikolaus Pilz 2:0

8 Darko Pavel 1:0

