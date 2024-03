Doppelpack von Soltic reicht Rohrbrunn gegen Gerersdorf-Sulz nicht

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 19:47

Durch ein 4:2 holte sich Gerersdorf-Sulz drei Punkte bei Rohrbrunn. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. UFC Gerersdorf-Sulz löste die Aufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 4:1 gesiegt.

Unterhaltsamer Schlagabtausch

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dario Soltic sein Team in der 21. Minute. Valentin Tschech war zur Stelle und markierte das 1:1 von Gerersdorf-Sulz (32.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Laszlo Toth machte in der 52. Minute das 2:1 von UFC Gerersdorf-Sulz perfekt. Mark Soos schoss für Gerersdorf-Sulz in der 63. Minute das dritte Tor. Es folgte der Anschlusstreffer für SV Rohrbrunn – bereits der zweite für Soltic. Nun stand es nur noch 2:3 (74.). In der Nachspielzeit besserte Soos seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für UFC Gerersdorf-Sulz erzielte. Schließlich sprang für Gerersdorf-Sulz gegen Rohrbrunn ein Dreier heraus.

Aktuell steht der Gastgeber mit drei Punkten auf Platz acht. In der Verteidigung von Rohrbrunn stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Trotz des Sieges bleibt UFC Gerersdorf-Sulz auf Platz zwei. Mit 46 geschossenen Toren gehört Gerersdorf-Sulz offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd B.

SV Rohrbrunn kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet UFC Gerersdorf-Sulz derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Während Rohrbrunn am kommenden Samstag FC Minihof-Liebau empfängt, bekommt es Gerersdorf-Sulz am selben Tag mit USV Burgauberg zu tun.

2. Klasse Süd B: SV Rohrbrunn – UFC Gerersdorf-Sulz, 2:4 (1:1)

92 Mark Soos 2:4

74 Dario Soltic 2:3

63 Mark Soos 1:3

52 Laszlo Toth 1:2

32 Valentin Tschech 1:1

21 Dario Soltic 1:0

Details

