2. Klasse Süd Cup Gruppe A: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 22:49

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Elijah Cernut (SC Schachendorf)

Endergebnis:

1. Elijah Cernut (SC Schachendorf / 2964 Stimmen)

2. Milan Réti (SC Mariasdorf / 1165 Stimmen)

3. Ismail Coskun (SV Kroisegg / 1078 Stimmen)

4. Christopher Tuba (SC Mariasdorf / 1021 Stimmen)

5. Manuel Tuba (SC Mariasdorf / 499 Stimmen)

6. Patrick Schlaffer (SC Mariasdorf / 332 Stimmen)

7. Andreas Schuh (SC Mariasdorf / 209 Stimmen)

8. Georg Tullmann (SC Mariasdorf / 188 Stimmen)

9. Paul Grandits (SV Ollersdorf / 95 Stimmen)

10. Micha Pfneiszl (SC Mariasdorf / 79 Stimmen)