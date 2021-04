Ligaportal-Spezial: Wordrap mit Viktor Hanak, Trainer SV Antau

Details Montag, 12. April 2021 10:13

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch der Amateurfußball im Burgenland ist in diesen Wochen und Monaten auf sich allein gestellt. In dieser fußballlosen Zeit möchte Ligaportal at. einmal die Trainer der 2. Klassen zu Wort kommen lassen, über deren Vereine in den laufenden Meisterschaften selten berichtet wurde.

Viktor Hanak, Trainer SV Antau hat sich dem Ligaportal-Wordrap gestellt und auf sehr persönliche Fragen geantwortet:

Mich mit drei Worten beschreiben: Fleißig, ehrlich, ruhig

Erfolg bedeutet für mich: Früchte der Arbeit ernten

Worauf bist du besonders stolz: Das wir in Antau mit einheimischen Spielern erfolgreich sind

So halte ich mich aktuell fit: Laufen

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Mir fehlen die Jungs, die Gemeinschaft war in meinem Leben immer wichtig

Homeoffice oder zur Arbeit gehen: Zur Arbeit

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Zweimal ungarischer Pokalsieger

Das war das beste Spiel meiner Mannschaft in der Herbstsaison 2020: Gegen Deutschkreutz/Unterfrauenhaid

Rapid, Austria oder Salzburg: Rapid

Bester internationaler Fußballer: Robert Lewandowski

Bester internationaler Trainer: Hansi Flick

Der Held in meiner Kindheit: Paolo Maldini

Viktor Hanak, Trainer SV Antau

Lieblings-App: Youtube

Das esse ich am liebsten: Gordon bleu

Worauf ich nicht verzichten kann: Süßigkeiten

Das bringt mich zum Lachen: Gute Sprüche

Das ärgert mich: Ungerechtigkeit

Lebensmotto: What goes around comes around

Was ich noch loswerden möchte: Meine Familie und meine Gesundheit sind mir am wichtigsten

Ligaportal ist für mich: Eine informative Plattform

Foto: Hanak

