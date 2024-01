FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Die Heimmacht ist auch in der Winterpause erfolgreich

II. Liga Mitte

Details Freitag, 12. Jänner 2024 11:24

Nach dem Abstieg aus der Burgenlandliga vertraute der Vorstand vom FSG Oberpetersdorf/ Schwarzenbach weiterhin seinem Trainer Markus Schmidt, mit der Zielsetzung des baldigen Wiederaufstieges. Die FSG war in den folgenden Jahren immer im Spitzenfeld der Tabelle zu finden, aber zu einem Wiederaufstieg in die Burgenlandliga hat es noch nicht gereicht. In dieser Saison ist man wieder auf einem Platz im oberen Tabellendrittel positioniert, aber der SV Mattersburg ist zu stark, um dass sich die FSG noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen kann.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Markus Schmidt, ob er mit dem Abschneiden in der Herbstsaison zufrieden war, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und wie es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge aussieht.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Herbstsaison?

Schmidt: „Im Großen und Ganzen bin ich mit der Punkteausbeute sehr zufrieden, dass wir aber so einen übermächtigen Gegner in der Liga haben, damit konnte niemand rechnen. Besonders hervorheben möchte ich, dass meine Mannschaft den Rosalien-Pokal gewonnen hat, ein exzellenter Abschied vom Fußballjahr 2023.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für das Nachlassen zum Ende der Herbstsaison?

Schmidt: „Es lag an der Trainingsbeteiligung, wir haben einige Studenten im Kader und die haben ab Anfang Oktober wenig Zeit gehabt zu trainieren und drei Polizisten, die dienstlich ab und zu verhindert waren. So konnten wir die Leistung wie zu Beginn der Saison nicht mehr auf das Spielfeld bringen. Außerdem hatten wir den verletzungsbedingten Ausfall von zwei Leistungsträgern zu verkraften.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Schmidt: „Lucca Klee, der im zentralen Mittelfeld, das Um und Auf ist, des Weiteren glänzten Luca Sedlatschek, und Kapitän Lukas Roschitz mit ausgezeichneten Leistungen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Schmidt: „Als Zugänge haben wir Robert Gregull vom SC Eisenstadt, Philipp Theissl von der Vienna, beides Torhüter, welche sich die Nummer 1 im Frühjahr ausspielen werden. Als Abgang haben wir Matús Lacko und Lukas Kubus, die beide nach Schützen gegangen sind, sowie Daniel Papp und Zsolt Szücs.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Schmidt: „Wir haben nach der Saison bis Anfang Dezember weitertrainiert, dann haben die Spieler bis Weihnachten freigehabt, um dann in das Heim-Trainingsprogramm einzusteigen. Am 15. Januar starten wir mit dem Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Welcher Platz wird zum Saisonende angestrebt?

Schmidt: „Unter den ersten Dreien wollen wir uns wieder platzieren“.