Kaisersdorf siegt bei Neutal zum Auftakt mit 3:2 dank Last Minute Tor

Details Sonntag, 08. August 2021 07:00

Was für ein dramatisches Finish gestern in der II.Liga Mitte beim Sieg des ASK Kaisersdorf. Neutal hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen gingen die Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor, diesmal war man knapp an einem Punktgewinn wie zum Auftakt dran, doch am Ende verlor man 2:3 gegen Kaisersdorf.

Neutal hatte den besseren Start ins Spiel, man kontrollierte die Anfangsphase und versuchte nach vorne zu spielen. Nach 20 Minuten aber waren dann auch die Gäste im Spiel und suchten ihr Glück in der Offensive, kurz vor der Pause gelang dann der erste Schlag. Nach einem schönen Solo in der Mitte wurde der Ball auf Peter Rajzinger durchgesteckt und dieser sagte Danke, mit der knappen Führung gingen die Gäste dann auch in die Kabinen.

Freistoß zum Ende besiegelt Schicksal

Im zweiten Durchgang kamen die Neutaler dann und bestraften die Gäste, die nach der Pause etwas zu passiv agierten. Nikolas Pavlic zog aus 20 Metern ab und traf zum Ausgleich, ein satter Schuss, jedoch nicht unhaltbar. Danach wachten die Gäste wieder auf, wieder ein Lochpass auf den starken Rajzinger und dieser schob erneut ein, die Führung für den ASK! Doch wieder wurde man etwas zu passiv, nach 85 Minuten gab es dann Freistoß für die Gastgeber, Michael Reiszner trat an und versenkte den Ball, ein Traumtor. Und als nun alle mit einem Remis rechneten, schlugen die Gäste doch noch einmal zu. Ein Freistoß von Zoltan Nagy konnte niemand mehr aus dem Netz holen, ein Traumtor, der die Niederlage des ASK Neutals besiegelte. Der ASK Kaisersdorf macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang fünf.

"Für den Auftakt bin ich mit der Vorstellung ganz zufrieden, das Tor am Ende war wirklich ein Hingucker", so Kaisersdorfs Sektionsleiter Robert Renner.

Die Besten: Peter Rajzinger, Zoltan Nagy, Hermann Stocker (alle Kaisersdof)

II. Liga Mitte: ASK Neutal – ASK Kaisersdorf, 2:3 (0:1)

38 Peter Rajzinger 0:1

61 Nikolas Pavlic 1:1

65 Peter Rajzinger 1:2

86 Michael Reiszner 2:2

90 Zoltan Daniel Nagy 2:3

