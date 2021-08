Gerechtes 2:2 Remis zwischen Lackenbach und Forchtenstein

Details Montag, 09. August 2021 09:27

Lackenbach und Forchtenstein zeigten in der ersten Runde in der II. Liga Mitte eine ansprechende Leistung, sodass in dieser Begegnung die Tagesform entscheiden wird, wobei Lackenbach mit dem Heimrecht leichte Vorteile hat. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts geschenkt haben. Schlussendlich gab es eine gerechte Punkteteilung, mit der beide Trainer gut leben können.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit, beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig ab, wobei die Gäste zweimal die Möglichkeiten zu einer Führung hatten, als Samuel Frank allein auf das Lackenbacher Tor zusteuerte, aber beide Male das Leder nicht im Tor unterbringen konnte. In der 25. Minute kam ein Freistoß von Mario Lösch in den Forchtensteiner Strafraum geflogen, keiner fühlte sich für ihn zuständig und der Ball trudelte ohne irgendeine Berührung in das Tor der Gäste zur 1:0 Führung für die Hausherren. Kaum war der Torjubel verstummt, gab es den schon den Nächsten: Nemanja Stanimirovic bekam im 16er den Ball maßgerecht serviert und der vollendet mit einem Volley ins lange Eck zur 2:0 Führung. (27.) Die Gäste zeigten sich aber wenig geschockt und spielten weiter einen ansehnlichen Fußball, und nur 10 Minuten später erkämpfte sich Yannick Tatar auf der Seite den Ball, sein zielgenauer Pass erreichte Jakub Slezak und der vollendete zum 1:2 Anschlusstreffer. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerte Aktionen, so dass die Seiten mit der knappen 2:1 Führung der Hausherren gewechselt wurden.

Forchtenstein ist nun am Drücker

Man merkte es den Gästen an, dass sie so bald als möglich den Ausgleichstreffer erzielen wollen und waren mit ihren Bemühungen in der 61. Minute erfolgreich, als Christopher Majer einen Stanglpass vom gerade zuvor eingewechselten Andreas Huber bekam und zum 2:2 Ausgleich einnetzte. In der 70. Minute gab es eine umstrittene Situation im Strafraum der Gäste, ein Kopfball der Hausherren landete im Forchtensteiner Tor, aber Schiedsrichter Jan Uwe Thiel gab den Treffer wegen einem vorhergegangenen Foulspiel nicht. Zwischen Minute 67 und 75 gab es drei verletzungsbedingte Auswechselungen: Sebastian Bauer und Mario Lösche auf Seiten der Lackenbacher, der Goalie Manuel Geisendorfer auf Seiten der Forchtensteiner. Bis zum Spielende passierte nicht mehr viel auf dem Spielfeld und die Begegnung endete mit einem 2:2 Remis.

Gerhard Karoly, Trainer SV Lackenbach:

„Meine Mannschaft ist sehr gut aufgetreten, war haben einen schönen Fußball gezeigt, schade, dass uns der Treffer zum 3:2 aberkannt wurde, so müssen wir und nun mit einem Punkt begnügen.“

Die Besten: Noah Exel, (V), Manuel Frech (M).

Andreas Feurer, Trainer SV Forchtenstein:

„Die Leistung meiner Mannschaft war wieder sehr gut, mit einer besseren Verwertung unserer Torchancen hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Leider haben wir in der 75 Minute unseren Stammtorhüter Manuel Geisendorfer verletzungsbedingt auswechseln müssen, die gesamte Mannschaft incl. Trainerstab und Funktionäre wünschen Manuel eine baldige Genesung.“

Die Besten: Ante Bezer (M), Samuel Frank (M). Gernot Leitner (V)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!