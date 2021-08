Draßmarkt macht Boden gut und ringt Oberpullendorf nieder

Details Montag, 09. August 2021 20:30

Oberpullendorf steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen Draßmarkt mit 0:2, nachdem man in der Vorwoche nur remisierte, kann man von einem verpatzten Auftakt für die Oberpullendorfer sprechen, Draßmarkt hingegen konnte nach der Vorwoche erstmals anschreiben.

Die ersten 45 Minuten waren ein Abtasten der beiden Teams, die Gäste aus Oberpullendorf haderten mit einem Verletzungspech, ganze 7 Akteure musste an man vorgeben, darunter auch teilweise wichtige Leute. So kam es, dass insgesamt 12 Oberpullendorfer im Kader der Gäste standen, was durchaus Beachtung verdient. Das Spiel plätscherte in der ersten Halbzeit dahin, die Gäste versuchten hinten sicher zu stehen, die Draßmarkter waren in den ersten 45 Minuten offensiv noch zu limitiert, dies sollte sich in der zweiten Halbzeit dann aber ändern.

Strass und Bader entscheiden das Spiel

In der zweiten Halbzeit agierten die Gastegber dann etwas zwingender, was sich auch sofort im Ergebnis wiederspiegelte. Zunächst traf Emanuel Strauss zur Führung für die Hausherren, nicht unverdient, da man doch mehr fürs Spiel getan hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Oberpullendorf schien mit den Köpfen noch in der Kabine, denn wenig später fiel die Vorentscheidung, Tobias Bader war es, der einen Angriff zum 2:0 abschloss, die Führung gab man dann bis zum Ende des Spiels nicht mehr her. Den Blick aufs Klassement wird man bei Oberpullendorf – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Oberpullendorf abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zwölften Rang, man kann nur hoffen, dass in der nächsten Woche wieder einige Akteure zurückkehren.

"Wir waren über die 90 Minuten klar spielbestimmend, für mich geht der Sieg deshalb mehr als nur in Ordnung", war Draßmarkts Trainer Wolfgang Bleier zufrieden.

Die Besten: Ohne Kommentar

II. Liga Mitte: Draßmarkt – Oberpullendorf, 2:0 (0:0)

54 Emanuel Joshua Strass 1:0

66 Tobias Bader 2:0

