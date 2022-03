Schattendorf wieder in der Spur - Rehabilitation nach 0:6 Klatsche

Details Montag, 14. März 2022 17:45

Was war es für ein Auftakt für den Favoriten im Aufstiegskampf in der Vorwoche, als man sechs Treffer kassierte. Doch nun fand man wieder zurück in die Spur. Mit 0:3 verlor Steinberg am vergangenen Sonntag deutlich gegen den Favoriten aus Schattendorf. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 2:2 geheißen.

Schattendorf wollte diese Woche unbedingt zeigen, dass man in der Vorwoche nur gestolpert war und dies gelang bereits früh sehr gut. Nach einem Standard von Walzer war Karner in der Mitte zur Stelle, die schnelle Führung für die Gäste! Schattendorf spielte munter weiter, kam nach einem Stanglpass von Karner und einem Tor mit der Ferse durch Derdak zum zweiten Treffer! Steinberg hatte danach etwas Pech, als ein Treffer wegen Abseits nicht zählte. So ging es mit dem 0:2 dann für beide in die Pause.

Schattendorf macht alles klar

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste wenig anbrennen. Der überragende Gerhard Karner war nach einer Walzer Ecke nach einer guten Stunde zur Stelle, der dritte Treffer für Schattendorf! Danach verwaltete man das Ergebnis, Steinberg hatte noch einen Ball an die Stange zu verzeichnen, dass sollte es dann aber gewesen sein. Schattendorf ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Steinberg verbuchte man bereits den zwölften Saisonsieg. Erfolgsgarant von Schattendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 45 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

"Wir wollten uns unbedingt für die Vorwoche rehabilitieren, auch wenn wir wussten, dass es Steinberg immer eine heiße Sache ist, unser Auftreten war ganz anders diesmal", so Schattendorfs Alex Bernhardt.

Die Besten: Gerhard Karner, Elias Grafl (beide Schattendorf)

II. Liga Mitte: SV Steinberg – Schattendorf, 0:3 (0:2)

59 Gerhard Karner 0:3

31 Patrick Derdak 0:2

5 Gerhard Karner 0:1