Gerechtes Remis zwischen SV Draßmarkt und SC Lockenhaus-Rattersdorf

Details Montag, 21. März 2022 10:44

Für den Tabellenzweiten der II. Liga Mitte, den SC Lockenhaus-Rattersdorf, lief es zu Beginn der Frühjahresrunde nicht besonders gut, das erste Spiel wurde abgesagt, im zweiten setzte es eine Niederlage. Nun hat Tabellenführer Schattendorf am Samstag erneut eine Niederlage bezogen und mit einem Sieg kann man dem Leader auf den Pelz rücken. Auch der SV Draßmarkt ist seit acht Spielen in Folge ohne Sieg und bräuchte dringend ein Erfolgserlebnis. Nach einer 14-tägigen Trainingspause wegen einer Coronaerkrankung vieler Spieler musste sich der SC mit einem Punkt zufriedengeben.

Hausherren mit leichten Vorteilen

In einem anschaulichen Fußballspiel ging es gleich zu Beginn mit offensivem Fußball beider Mannschaften los, wobei die Hausherren in der ersten Halbzeit ein optisches Übergewicht hatten. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Hausherren den ersten Treffer erzielten, in der 18. Minute war Christian Gschirtz zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung für die Einheimischen. Es gab weitere Torchancen für Draßmarkt, diese konnten aber in keinen zählbaren Erfolg umgemünzt werden. Die Gäste hielten sich in der ersten Halbzeit mit dem Kreieren von Torchancen zurück, einzig ein Abseitstor war die Ausbeute, sodass mit der knappen Führung der Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Lockenhaus-Rattersdorf bestimmte nun das Spielgeschehen

Die Pausenansprache von Trainer Edmund Stössl zeigte nun ihre Wirkung, die Gäste spielten zielstrebiger, ideenreicher und ließen gelungene Kombinationen vom Stapel. Dass es zur 75. Minute zu keinem Tor für die Gäste kam, war allein der hervorragenden Leistung des Draßmarkter Goalies David Oprodovsky zu verdanken, der mit sensationellen Paraden sein Tor sauber gehalten hat. In der 76. Minute dann doch der 1:1-Ausgleich für die Gäste, Timo Gmeindl schickte einen zielgenauen Pass in die Tiefe, Giuliano Luigi Milici nahm das Leder dankend an, fackelte nicht lange und netzte ein. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Timo Gmeindl den Lucky Punch auf den Füßen, konnte den Ball nach einem Alleingang aber nicht im Tor der Hausherren unterbringen.

Stimme zum Spiel

Eduard Stössl, Trainer SC Lockenhaus:

„Wir konnten die letzten zwei Wochen nicht trainieren und es gab auch kein Spiel, Corona hat uns voll im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit sind wir besser ins Spiel gekommen und daher war das Remis verdient. Wenn wir das Nachtragsspiel gewinnen, ist der Abstand zu Schattendorf nur noch drei Punkte und dann wird es spannend werden.“

Die Besten: Timo Gmeindl (ST), Matthias Beiglböck (V)