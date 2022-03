Nagy ist in der Nachspielzeit zur Stelle - ZSP rettet Punkt gegen Neudörfl

Details Samstag, 12. März 2022 17:53

Späte Tore sind umso schöner, dies konnten am gestrigen Freitag auch die Mannen von der Spg ZSP erfahren! Neudörfl und die SV 7023 Z-S-P verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Neudörfl erwies sich gegen SV 7023 Z-S-P als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus und dies sogar erst relativ spät. Das Hinspiel gegen die SV 7023 Z-S-P hatte Neudörfl für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Beide Mannschaften starteten etwas verhalten ins Spiel, man konzentrierte sich zuerst auf die Defensive. Die Gäste hatten dann nach einer Viertelstunde die erste gute Möglichkeit, wenig später dann auch die Hausherren aus Neudörfl! Das 1:0 in der 25. Minute brachte Neudörfl dann vermeintlich auf die Siegerstraße, die offensive Lebensversicherung der Hausherren, Matthias Müller, besorgte den Treffer. Ein Tor mehr für den Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Später Ausgleich sorgt für Jubel bei den Gästen

In den zweiten 45 Minuten blieb es weiterhin bei einer sher ausgeglichenen Partie, Neudörfl verpasste es dabei, die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Und dies sollte sich am Ende auch rächen, denn in den letzten fünf Minuten warfen die Gäste dabei alles nach vorne, hatten auch 4 dicke Möglichkeiten. Einmal konnte Goalie Fleck sensationell parieren, beim Ball von Frantisek Nagy war jedoch auch er machtlos, großer Jubel bei den Gästen zum Ende! Ein Punkt reichte der SV 7023 Z-S-P, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 24 Punkten steht der Gast auf Platz fünf. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die SV 7023 Z-S-P momentan auf dem Konto.

"Wir hatten über 90 Minuten ein sehr ausgeglichenes Spiel, deshalb denke ich, dass die Punkteteilung am Ende auch in Ordnung geht", so ZSP Trainer Waldherr.

Die Besten: Nico Fleck (Neudörfl), Frantisek Nagy (ZSP)

II. Liga Mitte: Neudörfl – SV 7023 Z-S-P, 1:1 (1:0)

92 Frantisek Nagy 1:1

25 Matthias Mueller 1:0