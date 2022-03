Rohrbach am Gipfel - Tolle Bilanz ist weiterhin aufrecht

Details Montag, 21. März 2022 16:36

Kantersieg für Rohrbach! Die SV 7023 Z-S-P blieb gegen den SV Rohrbach chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier ging Rohrbach als Favorit ins Spiel gegen die SV 7023 Z-S-P – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der SV Rohrbach knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen, diesmal prolongierte man die starke Form der letzten Tage und bestätigte das Momentum!

Das Spiel sollte sich bereits relativ früh zugunsten der Gäste entwickeln. Die Führung des Gasts stellte Radomir Jovanovic sicher, der mit der ersten Möglichkeit auch gleich die Führung herstellte. Der Angreifer traf vor 150 Zuschauern zum 1:0. ZSP war etwas geschockt vom schnellen Rückstand, versuchte sich aber wieder ins Spiel zu kämpfen. Bis zur Pause blieb es bei der knappen Führung für die Rohrbacher.

Gäste wie aus einem Guss

Im zweiten Durchgang mussten die Gastgeber dann mehr aufmachen, dies sollte sich auch bemerkbar machen, denn die Gäste konnten mit dem vielen Raum, den man jetzt hatte, vieles anfangen. Treffer von Jovanovic, Hodosi, Herowitsch und Mihalits sorgten am Ende für fünf Treffer, ZSP konnte nur kurz durch Thomas Sommer eine kleine Ergebniskorrektur durchführen, am Ende ging der Sieg wohl auch in dieser Höhe in Ordnung. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Rohrbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz, in unmittelbarer Schlagweite zu Schattendorf mittlerweile. Am nächsten Samstag reist die SV 7023 Z-S-P zu Forchtenstein, zeitgleich empfängt der SV Rohrbach den ASK Marz.

"Wir haben derzeit einen echten Lauf, ich denke da kann man nur zufrieden sein, wie es läuft", so Rohrbachs Obmann Roman Landl.

Die Besten: Pauschallob Rohrbach

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – SV Rohrbach, 1:5 (0:1)

90 Andreas Mihalits 1:5

81 Michael Herowitsch 1:4

75 Thomas Sommer 1:3

66 Marco Hodosi 0:3

61 Radomir Jovanovic 0:2

2 Radomir Jovanovic 0:1