Bad Sauerbrunn II überholt Oberloisdorf dank 3:1-Heimerfolg

Durch ein 3:1 holte sich die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn in der Partie gegen SV Oberloisdorf drei Punkte und zog am Kontrahenten in der Tabelle vorbei. Das Match ging im Zuge der 20. Runde am Samstagnachmittag über die Bühne. Enger ging es kaum: Oberloisdorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 3:2 behauptet.

Klare Sache in Abschnitt eins legt Grundstein

Der Gast geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Oliver Ilkoski das schnelle 1:0 für B. Sauerbrunn II erzielte - er war vom Elfmeterpunkt zur Stelle. SV Oberloisdorf musste den Treffer zum 2:0 hinnehmen (16.) und geriet durch das Tor von Andreas Steinhöfer bereits früh ordentlich ins Hintertreffen. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Ilkoski bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (34.) und besorgte damit schon vor dem Seitenwechsel eine leise Vorentscheidung. SC Bad Sauerbrunn II dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 47. Minute lenkte Manuel Gausch den Ball zugunsten von Oberloisdorf ins eigene Netz und ließ die Gäste von einem Comeback hoffen, das allerdings ausblieb - 3:1 der Endstand.

Bad Sauerbrunn II machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zehnten Platz. In den letzten fünf Partien rief der Gastgeber konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die 51 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der II. Liga Mitte - Oberloisdorf bleibt auf Rang elf.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SV Oberloisdorf. Nach der Niederlage gegen SC Bad Sauerbrunn II ist Oberloisdorf aktuell das defensivschwächste Team der II. Liga Mitte. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Bad Sauerbrunn II tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei Pilgersdorf an. Einen Tag später empfängt SV Oberloisdorf Lackenbach.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – SV Oberloisdorf, 3:1 (3:0)

47 Eigentor durch Manuel Gausch 3:1

34 Oliver Ilkoski 3:0

16 Andreas Steinhoefer 2:0

10 Oliver Ilkoski 1:0

