FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach prolongiert Erfolgsserie: 2:1 Sieg in Steinberg

Der SV Steinberg empfing am Sonntagnachmittag die FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach zum fünften Rückrundenspiel in der II. Liga Mitte. Die Hausherren sind gruselig in die Rückrunde gestartet, vier Niederlagen und sie haben 15 Gegentreffer bekommen. Die Gäste sind positiv in die Frühjahresrunde gestartet, zwei Siege und zwei Remis stehen zu Buche. In einer hart umkämpften Partie mit zwei späten Treffern konnten die Gäste das Spiel mit einem 2:0 Sieg beenden.

Torlose erste Halbzeit

Bei äußerst widrigen Wetterbedingungen, es wehte ein starker Sturm über das Spielfeld, kamen beide Mannschaft nur schwer in die Gänge. Es kam kaum zu gelungenen Angriffen, die Hausherren beschränkte sich auf das Zerstören der Offensivbemühungen der Gäste, die ihrerseits auch nicht viel auf die Wege brachten. Einmal taucht Martin Bito vor dem Tor der Hausherren auf, aber anstatt abzuspielen, schoss er aufs Tor, das brachte aber keinen Treffer. Die zweite Torannäherung gelang Luca Sedlatschek, aber auch er konnte nicht einnetzen. So plätscherte die Begegnung ohne vielen Höhepunkten so vor sich hin. Mit dem 0: 0 Zwischenstand wurde die Seiten gewechselt.

Späte Tore für die Gäste

Nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung, als Detre Horvath eine gelungene Aktion mit einem Treffer in der 54. Minute abschloss. Den größten Aufreger gab es in der 70. Minute, als Samuel Frank nach einem Foul an ihm den Gegenspieler anrempelte und dafür die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit vom schwachen Schiedsrichter Bernhard Luef gezeigt bekam. Diese Entscheidung des Referees löste auf der Betreuerbank der Gäste einen Sturm der Entrüstung aus, was zur Folge hatte, dass Co-Trainer Roland Gerdenitsch mit der Gelb-Roten-Kartei die Betreuerbank verlassen musste. Wer nun dachte, dass die Hausherren mit der numerischen Überlegenheit die 1:0 Führung über die Runden bringen, sah sich getäuscht, denn in den letzten Minuten der Begegnung schlugen die Gäste zweimal zu. In der 90. Minute war es Daniel Papp, der den Ausgleich nach einer Standardsituation erzielte und Lukas Roschitz war mit einem Kopfball nach einem Corner den Siegestreffer zum 2:1 erzielte.

Stimme zum Spiel

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach:

„In der ersten Halbzeit war es aufgrund des starken Windes ein schlechtes Spiel, beide Mannschaften zeigten keinen guten Fußball. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft Moral bewiesen, als sie trotz der numerischen Schwächung in den letzten Minuten des Matches noch zwei Tore erzielte und damit den Sieg erringen konnte.“

