Punkteteilung zwischen Neutal und SV 7023 Z-S-P

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:27

ASK Neutal und SV 7023 Z-S-P teilten sich an diesem Spieltag, dem vorletzten der heurigen Saison, die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SV 7023 Z-S-P vom Favoriten. Im Hinspiel hatte Neutal auswärts einen 5:1-Sieg verbucht.

Kein Sieger in unterhaltsamer Partie

Miroslav Danis brachte das Heimteam in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Maximilian Estl nutzte die Chance für ASK Neutal und beförderte in der 29. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Für das 2:1 von SV 7023 Z-S-P zeichnete Dominik Adam Csomos verantwortlich (50.). In der 67. Minute sicherte Estl seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Neutal mit SV 7023 Z-S-P kein Sieger gefunden.

ASK Neutal befindet sich mit 42 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Neutal befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

SV 7023 Z-S-P muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleiden die Gäste den 15. Rang des Klassements. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für ASK Neutal ist am Mittwoch, den 07.06.2023 (20:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage Neudörfl. Drei Tage später (17:30 Uhr) misst sich SV 7023 Z-S-P mit Draßmarkt.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV 7023 Z-S-P, 2:2 (1:1)

67 Maximilian Estl 2:2

50 Dominik Adam Csomos 1:2

29 Maximilian Estl 1:1

12 Miroslav Danis 0:1

