Punkteteilung zwischen Neutal und Oberpullendorf

Details Freitag, 01. September 2023 23:05

Am Freitag kam Oberpullendorf bei ASK Neutal nicht über ein 2:2 hinaus, als man einander im Zuge der 5. Runde in der II. Liga Mitte gegenüberstand.

Ausgleich nach dem Seitenwechsel mündet in einer Punkteteilung

Rene Sturm brachte Oberpullendorf in der achten Minute in Front. Jahe Berbati beförderte das Leder zum 1:1 von ASK Neutal in die Maschen (34.), als die Heimischen gerade die beste Phase für sich beanspruchten (inklusive Lattentreffer/21.). David Kondrlik schoss für den Gastgeber in der 37. Minute das zweite Tor. Die Pausenführung von Neutal fiel knapp aus. Für den späten Ausgleich war Istvan Bagi verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen ASK Neutal und Oberpullendorf pari.

Die beiden Teams trennen sich in einem hitzigen Spiel mit einem gerechten Unentschieden. Elias Blazovich, Ticker-Reporter

Neutal ist mit acht Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von ASK Neutal bei.

Mit 13 Punkten aus fünf Partien ist Oberpullendorf noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Angriff der Gäste wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 14-mal zu. Oberpullendorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Oberpullendorf vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Oberpullendorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – Oberpullendorf, 2:2 (2:1)

82 Istvan Bagi 2:2

37 David Kondrlik 2:1

34 Jahe Berbati 1:1

8 Rene Sturm 0:1

