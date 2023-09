Elf Treffer: Neutal gewinnt Tor-Festival gegen Draßmarkt mit 7:4

Details Freitag, 15. September 2023 23:01

Nach der Auswärtspartie gegen Neutal stand Draßmarkt mit leeren Händen da. ASK Neutal gewann ein packendes Match mit zahlreichen Offensiv-Momenten mit 7:4. Auf dem Papier ging Neutal als Favorit ins Spiel gegen Draßmarkt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Tore wie am Fließband

ASK Neutal erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan Reisenhofer traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte David Kondrlik den Vorsprung des Gastgebers. Draßmarkt versenkte die Kugel in der 18. Minute zum 1:2 - Adam Bendeguz Köver traf. Durch ein Eigentor von Akos Mark Virag verbesserte Neutal den Spielstand auf 3:1 für sich (21.). In der 23. Minute erzielte Draßmarkt das 2:3 durch Emanuel Joshua Strass. Kondrlik schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (24.) - 4:2 - es ging Schlag auf Schlag. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Für die Vorentscheidung waren Maximilian Estl (52.) und Lukas Berlakovich (61.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Alex Damasdi witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:6 für Draßmarkt ein (64.). In der 73. Minute brachte der Gast das Netz zum Zappeln - Kurt Köllerer traf zum 6:4. Mit dem 7:4 sicherte Berlakovich ASK Neutal nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (87.). Am Ende verbuchte Neutal gegen Draßmarkt die maximale Punkteausbeute.

Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat ASK Neutal derzeit auf dem Konto.

Draßmarkt stellt die anfälligste Defensive der II. Liga Mitte und hat bereits 24 Gegentreffer kassiert. Draßmarkt holte auswärts bisher fünf Zähler.

Neutal setzte sich mit diesem Sieg von Draßmarkt ab und nimmt nun mit elf Punkten den fünften Rang ein, während Draßmarkt weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt. Mit elf Punkten auf der Habenseite herrscht bei ASK Neutal eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Draßmarkt nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – Draßmarkt, 7:4 (4:2)

87 Lukas Berlakovich 7:4

73 Kurt Koellerer 6:4

64 Alex Damasdi 6:3

61 Lukas Berlakovich 6:2

52 Maximilian Estl 5:2

24 David Kondrlik 4:2

23 Emanuel Joshua Strass 3:2

21 Eigentor durch Akos Mark Virag 3:1

18 Adam Bendeguz Koever 2:1

13 David Kondrlik 2:0

2 Jan Reisenhofer 1:0

