Neutal bezwingt Oberpetersdorf/Schwarzenb. in der Fremde

Details Freitag, 06. Oktober 2023 22:51

Die gute Serie von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gastgeber verloren gegen ASK Neutal mit 1:2 und steckten damit die zweite Saisonniederlage ein.

Knapper Auswärtssieg

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, trafen die Gäste zum 1:0 (40.) - Kevin Akgül traf sehenswert.

Tor, Toor, Tooor für ASK Neutal zum 0:1 die Nummer 10 zaubert ein bisschen am Korner der Gegner und bringt die Flanke im 16er, Kevin Akgül erreicht den Ball und schießt in ins rechte Eck, die Gäste gehen kurz vor der Halbzeit in Führung Davide, Ticker-Reporter

Zur Pause war ASK Neutal im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 51. Minute verhinderte die Hintermannschaft von Neutal den Gegentreffer von Oberpetersdorf/Schwarzenb. nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war - Zsolt Szücs traf. Dass ASK Neutal in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Maximilian Estl, der in der 71. Minute zur Stelle war und die Kugel am zweiten Pfosten stehend in die Maschen schob. Unter dem Strich verbuchte Neutal gegen Oberpetersdorf/Schw. einen 2:1-Sieg.

Nächster Prüfstein für Oberpetersdorf/Schwarzenb. ist Oberpullendorf (Samstag, 15:30 Uhr). Neutal misst sich am selben Tag mit SV Steinberg (18:00 Uhr).

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – ASK Neutal, 1:2 (0:1)

71 Maximilian Estl 1:2

51 Zsolt Szuecs 1:1

40 Kevin Akguel 0:1

