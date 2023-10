Wichtiger Dreier für Rohrbach gegen Bad Sauerbrunn II

Details Freitag, 06. Oktober 2023 22:48

Mit SV Rohrbach und der "Zweier" von Bad Sauerbrunn trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Rohrbach aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SV Rohrbach wusste zu überraschen.

Souveräne Angelegenheit

Daniel Tomassovits brachte die Heimmannschaft in der achten Minute nach vorn - Elfmeter. Michael Herowitsch trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein und traf aus spitzem Winkel sehenswert zum 2:0. SV Rohrbach ließ den Vorsprung in der 33. Minute anwachsen - Norbert Füleki schob gekonnt ein. Das überzeugende Auftreten von Rohrbach fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Die Situation wurde für B. Sauerbrunn II noch schwieriger, als Moritz Lackner in der 51. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Durch den Platzverweis von Richard Kern geriet SC Bad Sauerbrunn II in der 52. Minute in doppelte Unterzahl. Der Referee beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das SV Rohrbach bereits vor der Pause unter Dach und Fach.

Am kommenden Sonntag tritt SV Rohrbach bei SV Oberloisdorf an, während B. Sauerbrunn II zwei Tage zuvor Forchtenstein empfängt.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – SC Bad Sauerbrunn II, 3:0 (3:0)

33 Norbert Fueleki 3:0

26 Michael Herowitsch 2:0

8 Daniel Tomassovits 1:0

