MSV 2020 nicht zu stoppen: Nächster Heimsieg gegen Lockenhaus-Rattersdorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:15

Mattersburger Sportverein 2020 setzte sich gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf an Spieltag 10 mit 3:0 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. MSV 2020 löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Klarer Heimsieg

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielten die Gastgeber das 1:0 (41.) - Alois Höller trifft nach einem Eckball per Kopf. Ein Tor auf Seiten des Tabellenprimus machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Der Treffer von Lukas Grimmer aus der 62. Minute bedeutete vor den 600 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten von Mattersburger Sportverein 2020 - wunderbarer Schuss aus 25 Metern ins Kreuz. Philip Knotzer baute den Vorsprung von MSV 2020 in der 65. Minute aus, indem er einen Elfmeter rechts unten verwandelte. Unter dem Strich verbuchte Mattersburger Sportverein 2020 gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf I einen 3:0-Sieg.

Schlusspfiff in Mattersburg. Schiedsrichter Zoltan Nemeth beendet das Match. Im großen und ganzen war es ein verdienter Sieg für die Hausherren. Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch! Jonathan Holzer, Ticker-Reporter

MSV 2020 stellt sich am Freitag (18:00 Uhr) bei Draßmarkt vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Lockenhaus-Rattersdorf I SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 3:0 (1:0)

65 Philip Knotzer 3:0

62 Lukas Grimmer 2:0

41 Alois Hoeller 1:0

