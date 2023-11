Neudörfl kämpft sich nach 0:2 zum Punkt bei Kaisersdorf/Markt St. Martin

Details Freitag, 03. November 2023 23:16

Neudörfl trennte sich an diesem Freitag von SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin mit 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Spätes Comeback der Hausherren

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Michael Rathmanner sein Team in der 20. Minute, indem er nach einer munteren Beginnphase auf 0:1 stellte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Rathmanner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (48.). Said Egri schoss für Neudörfl in der 53. Minute das erste Tor. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Besart Toska von Kaisersdorf/Markt St. Martin musste vorzeitig zum Duschen (85.). Neudörfl traf in der 86. Minute zum Ausgleich durch Samuel Glöckel. SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Neudörfl die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Neudörfl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Neudörfl momentan auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte Neudörfl zuletzt einen Sieg.

Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. Zwei Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin derzeit auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet Kaisersdorf/Markt St. Martin schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Sonntag tritt Neudörfl bei SV Oberloisdorf an, während SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin zwei Tage zuvor FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach empfängt.

II. Liga Mitte: Neudörfl – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 2:2 (0:1)

86 Samuel Gloeckel 2:2

53 Said Egri 1:2

48 Lukas Michael Rathmanner 0:2

20 Lukas Michael Rathmanner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.