Leader MSV 2020 ringt Verfolger Oberpetersdorf/S. im Liga-Schlager nieder

Details Samstag, 04. November 2023 19:38

Mit Oberpetersdorf/Schwarzenb. und MSV 2020 trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Oberpetersdorf/Schw. schien Mattersburger Sportverein 2020 aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Beide Teams schenkten sich nichts und lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, welcher dem Gast das bessere Ende bescherte.

Sieben Tore und ein packender Spielfilm

In der fünften Minute ging Mattersburger Sportverein 2020 in Führung - Tobias Stöger vollendete nach einem Eckball zum ersten Tagestreffer. Für das 1:1 von Oberpetersdorf/Schwarzenb. zeichnete Lukas Roschitz per Elfmeter verantwortlich (14.). MSV 2020 stellte mit dem 2:1 in der 36. Minute die Weichen auf Sieg, als Tobias Stöger seinen Doppelpack schnürte. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Philip Knotzer einen weiteren Treffer für den Gast - auch er traf vom Punkt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der Ligaprimus baute den Vorsprung in der 48. Minute aus - Matthias Müller traf per Kopf. Lucca Klee verkürzte für Oberpetersdorf/Schw. später in der 58. Minute auf 2:4, ebenfalls mit Köpfchen. Mirza Sejmenovic schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem 5:2 für MSV 2020 in die Höhe, indem er einen Freistoß direkte versenkte. Die Situation wurde für FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach noch schwieriger, als Roschitz in der 86. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Letztlich fuhr Mattersburger Sportverein 2020 einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Schlusspfiff in Oberpetersdorf. Schiedsrichter Thiel beendet die Partie und fixiert den 2:5 Endstand für die Gäste, die Schlussendlich doch deutlich gewinnen. Der MSV bleibt damit weiter ungeschlagen. Die FSG muss sich zum Schluss doch deutlich geschlagen geben. Die FSG hat über weite Strecken zwar gut mitgehalten, muss aber 4 Tore aus Standards hinnehmen die teilweise sicher vermeidbar gewesen wären. Marcel Schock, Ticker-Reporter

Oberpetersdorf/Schwarzenb. hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

Wer soll MSV 2020 noch stoppen? Mattersburger Sportverein 2020 verbuchte gegen Oberpetersdorf/Schw. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der II. Liga Mitte weiter an. Offensiv sticht MSV 2020 in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. MSV 2020 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Mattersburger Sportverein 2020 13 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Mit insgesamt 40 Zählern befindet sich MSV 2020 voll in der Spur. Die Formkurve von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach dagegen zeigt nach unten.

Oberpetersdorf/Schwarzenb. tritt am Freitag, den 10.11.2023, um 19:30 Uhr, bei SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Mattersburger Sportverein 2020 SV Steinberg.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – Mattersburger Sportverein 2020, 2:5 (1:3)

62 Mirza Sejmenovic 2:5

58 Lucca Klee 2:4

48 Matthias Mueller 1:4

45 Philip Knotzer 1:3

36 Tobias Stoeger 1:2

14 Lukas Roschitz 1:1

5 Tobias Stoeger 0:1

