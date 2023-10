Oberpetersdorf/Schwarzenb. rettet mit spätem Tor das Remis bei Draßmarkt

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:53

Am Sonntag kam FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach bei Draßmarkt nicht über ein 1:1 hinaus. Draßmarkt zog sich gegen Oberpetersdorf/Schwarzenb. achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Die Partie ging an Spieltag 13 über die Bühne.

Gleichstand nach 90 Minuten

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Draßmarkt und Oberpetersdorf/Schw. ohne Torerfolg in die Kabinen. Alex Damasdi brachte Draßmarkt in der 63. Spielminute in Führung, indem er nach einer Umschaltaktion auf 1:0 stellte. In der 76. Minute trafen die Heimischen die Querlatte. FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach traf in Minute 83 zum Ausgleich, indem Zsolt Szücs einen Abpraller in den Maschen unterbrachte. Letztlich gingen Draßmarkt und Oberpetersdorf/Schwarzenb. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Schlusspfiff in Draßmarkt! Schiedsrichter Dinleyici beendet die Partie und fixiert das Unentschieden. Tabellarisch bringt das Unentschieden beiden Teams wenig. Sowohl Draßmarkt als auch die FSG bleiben auf ihren aktuellen Tabellenplätzen. Für die Gäste geht es nächste Woche Zuhause gegen die Tabellenführer aus Mattersburg während sich die Heimischen gegen Steinberg beweisen müssen. Marcel Schock, Ticker-Reporter

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel die Heimmannschaft in der Tabelle auf Platz zehn. Vier Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Draßmarkt momentan auf dem Konto. Draßmarkt erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Oberpetersdorf/Schwarzenb. etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Oberpetersdorf/Schw.

Am kommenden Sonntag tritt Draßmarkt bei SV Steinberg an, während FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach einen Tag zuvor Mattersburger Sportverein 2020 empfängt.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 1:1 (0:0)

83 Zsolt Szuecs 1:1

63 Alex Damasdi 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.