Rohrbach und Oberpullendorf liefern sich "Showdown" in der Schlussphase

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SV Rohrbach und Oberpullendorf infolge einer packenden Schlussphase mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Man stand sich in Runde 14 gegenüber.

Drei Treffer in der Schlussphase münden in Punkteteilung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Istvan Bagi sein Team in der 20. Minute, als er einen Freistoß aus der Distanz butterweich in den Winkel zimmerte. Oberpullendorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das erste Tor von Rohrbach war Martin Gosztola verantwortlich, der in der 81. Minute das 1:1 besorgte, indem er den gegnerischen Schlussmann sehenswert überhob. Der Gastgeber markierte das 2:1 (86.) durch Norbert Füleki, der ebenso via Heber traf. Julian Rainer sicherte Oberpullendorf das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Rainer den 2:2-Endstand her (91.). Schließlich gingen SV Rohrbach und Oberpullendorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Rohrbach den vierten Platz in der Tabelle ein. Nur zweimal gab sich SV Rohrbach bisher geschlagen. Zehn Spiele ist es her, dass Rohrbach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 32 Punkte auf das Konto von Oberpullendorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Offensiv konnte den Gästen in der II. Liga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 40 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zehn Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Oberpullendorf momentan auf dem Konto. Oberpullendorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Samstag trifft SV Rohrbach auf Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, Oberpullendorf spielt tags zuvor gegen Forchtenstein.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Oberpullendorf, 2:2 (0:1)

91 Julian Rainer 2:2

86 Norbert Fueleki 2:1

81 Martin Gosztola 1:1

20 Istvan Bagi 0:1

