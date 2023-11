Lackenbach kassiert verdiente Heimniederlage gegen Lockenhaus-Rattersdorf

Details Samstag, 04. November 2023 19:46

SC Lockenhaus-Rattersdorf setzte sich an Spieltag 14 der II. Liga Mitte standesgemäß gegen Lackenbach mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Lockenhaus/Rattersdorf I kassierte Lackenbach eine insgesamt verdiente Niederlage.

Souveräner Gastspielerfolg

Lackenbach geriet in der 19. Minute ins Hintertreffen, als Matthias Beiglböck ins linke untere Eck einköpfelte. Die Heimmannschaft glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I in die Kabinen. Roland Szabo beförderte das Leder zum 2:0 von SC Lockenhaus-Rattersdorf über die Linie (52.), indem er das Spielgerät rechts unten einschob. In der 66. Minute legte Laszlo Lencse zum 3:0 zugunsten des Gasts nach, als er nach einem herrlichen Pass den gegnerischen Schlussmann umkurvte und zur Entscheidung vollstreckte. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Pascal Leitner von Lockenhaus/Rattersdorf wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (79.). Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf am Samstag trotz Unterzahl einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Lackenbach.

Mit lediglich vier Zählern aus 14 Partien steht Lackenbach auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Lackenbach ist deutlich zu hoch. 37 Gegentreffer – kein Team der II. Liga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein.

Im Tableau hatte der Sieg von Lockenhaus/Rattersdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I momentan auf dem Konto. SC Lockenhaus-Rattersdorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach der klaren Niederlage gegen Lockenhaus/Rattersdorf I ist Lackenbach weiter das defensivschwächste Team der II. Liga Mitte.

Am kommenden Sonntag trifft Lackenbach auf Draßmarkt, Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I spielt tags zuvor gegen SV Rohrbach.

II. Liga Mitte: Lackenbach – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 0:3 (0:1)

66 Laszlo Lencse 0:3

52 Roland Szabo 0:2

19 Matthias Beiglboeck 0:1

