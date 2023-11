Acht Partien ungeschlagen: Pilgersdorf dreht Partie gegen 7023 Z-S-P

Details Samstag, 04. November 2023 20:08

Ein Tor machte den Unterschied – Pilgersdorf siegte mit 2:1 gegen SV 7023 Z-S-P. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Man stand sich in Runde 14 gegenüber.

Heimischen drehen Partie

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Miroslav Danis sein Team in der neunten Minute, als er mit der ersten Großchance auf 0:1 stellte. Mit einem Tor Vorsprung für SV 7023 Z-S-P ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Michael Kirnbauer traf zum 1:1 zugunsten von Pilgersdorf direkt nach Wiederbeginn (48.). Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Raphael Schermann, der in der 72. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann Pilgersdorf gegen SV 7023 Z-S-P.

Die drei Zähler katapultierten Pilgersdorf in der Tabelle auf Platz acht. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Pilgersdorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

SV 7023 Z-S-P belegt momentan mit 18 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 25:25 ausgeglichen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Pilgersdorf tritt am Freitag, den 10.11.2023, um 19:30 Uhr, bei ASK Neutal an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt SV 7023 Z-S-P die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf – SV 7023 Z-S-P, 2:1 (0:1)

72 Raphael Schermann 2:1

48 Michael Kirnbauer 1:1

9 Miroslav Danis 0:1

