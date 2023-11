Bad Sauerbrunn II liest Oberloisdorf die Leviten und feiert Kantersieg

Details Samstag, 04. November 2023 20:19

SV Oberloisdorf kam gegen die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn mit 0:5 unter die Räder. Bad Sauerbrunn II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Oberloisdorf einen klaren Erfolg. Die Partie ging in Runde 14 über die Bühne.

Souveränes Unterfangen

Michael Min Jie Wang brachte B. Sauerbrunn II in der 36. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. SC Bad Sauerbrunn II brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (52.) - Ricardo Bartha traf. Für das 3:0 von Bad Sauerbrunn II sorgte Wang, der in Minute 74 zur Stelle war. Oliver Ilkoski überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für B. Sauerbrunn II (82.). In der 84. Minute legte Bad Sauerbrunn II zum 5:0 durch Raphael Pohl nach. Am Ende kam B. Sauerbrunn II gegen SV Oberloisdorf zu einem verdienten Sieg.

Die drei Punkte brachten SC Bad Sauerbrunn II in der Tabelle voran. Bad Sauerbrunn II liegt nun auf Rang sechs. B. Sauerbrunn II verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist SC Bad Sauerbrunn II wieder in der Erfolgsspur.

Oberloisdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der II. Liga Mitte. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SV Oberloisdorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Bad Sauerbrunn II tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei SV 7023 Z-S-P an. Einen Tag später empfängt Oberloisdorf Neudörfl.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – SV Oberloisdorf, 5:0 (1:0)

84 Raphael Pohl 5:0

82 Oliver Ilkoski 4:0

74 Michael Min Jie Wang 3:0

52 Ricardo Bartha 2:0

36 Michael Min Jie Wang 1:0

