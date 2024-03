Leader MSV 2020 dreht Partie bei Rohrbach in Überzahl

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 19:29

Ein Tor machte den Unterschied – Mattersburger Sportverein 2020 siegte mit 2:1 gegen SV Rohrbach in Überzahl, nachdem man zur Pause mit 0:1 in Rückstand lag. Das Hinspiel hatte der Gast durch ein 3:1 für sich entschieden.

Trendwende mit einem Mann mehr

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Tomassovits sein Team in der zwölften Minute. Rohrbach schwächte sich schon früh, als Sandro Luca Mandl mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (31.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Mirza Sejmenovic ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Mattersburger Sportverein 2020. Der Spitzenreiter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (74.). Am Ende behielt MSV 2020 gegen SV Rohrbach die Oberhand.

Mit 27 gesammelten Zählern hat Rohrbach den fünften Platz im Klassement inne. Sieben Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

An Mattersburger Sportverein 2020 gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst neunmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der II. Liga Mitte. MSV 2020 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Zuletzt lief es erfreulich für Mattersburger Sportverein 2020, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Rohrbach tritt am kommenden Samstag bei SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin an, MSV 2020 empfängt am selben Tag SV Wograndl Forchtenstein.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Mattersburger Sportverein 2020, 1:2 (1:0)

74 Matthias Mueller 1:2

54 Mirza Sejmenovic 1:1

12 Daniel Tomassovits 1:0

