7023 Z-S-P entscheidet Partie gegen Neudörfl klar für sich

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 19:43

SV 7023 Z-S-P setzte sich gegen Neudörfl mit 5:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV 7023 Z-S-P kassierte Neudörfl eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte SV 7023 Z-S-P für sich entschieden und einen 2:1-Sieg verbucht.

Klare Sache nach dem Seitenwechsel

Martin Haider brachte den Gastgeber in der 19. Minute nach vorn. In Minute 42 hatte Neudörfl den Ausgleich parat durch ein Tor von Samuel Glöckel. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Robert Humel seine Chance und schoss das 2:1 (45.) für SV 7023 Z-S-P. SV 7023 Z-S-P führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Filip Simora erhöhte für SV 7023 Z-S-P auf 3:1 (64.). Für das 4:1 von SV 7023 Z-S-P sorgte Stefan Gludovatz, der in Minute 84 zur Stelle war. Humel stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für SV 7023 Z-S-P her (89.). Am Ende kam SV 7023 Z-S-P gegen Neudörfl zu einem verdienten Sieg.

Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV 7023 Z-S-P derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Neudörfl ist SV 7023 Z-S-P weiter im Aufwind.

Im Angriff von Neudörfl herrscht Flaute. Erst 18-mal brachte Neudörfl den Ball im gegnerischen Tor unter. Neudörfl musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Neudörfl insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nächster Prüfstein für SV 7023 Z-S-P ist ASK Neutal (Samstag, 18:00 Uhr). Neudörfl misst sich am selben Tag mit SV Steinberg (16:00 Uhr).

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Neudörfl, 5:1 (2:1)

89 Robert Humel 5:1

84 Stefan Gludovatz 4:1

64 Filip Simora 3:1

45 Robert Humel 2:1

42 Samuel Gloeckel 1:1

19 Martin Haider 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.