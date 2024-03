Neutal baut Serie aus und feiert Heimsieg über SV 7023 Z-S-P

Spielberichte

Nichts zu holen gab es für SV 7023 Z-S-P bei ASK Neutal. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Neutal die Nase vorn. SV 7023 Z-S-P war beim 3:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Spannendes Unterfangen bis in die Schlussphase

Jahe Berbati stellte die Weichen für ASK Neutal auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 1:0 zur Stelle war. Neutal gewinnt im Zentrum den Ball, Kondrlik behauptet das Spielgerät, steckt perfekt durch auf den einlaufenden Berbati, der seinen Abschluss flach ins lange Eck schiebt.

Neutal nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 48. Minute brachte Stefan Gludovatz den Ball im Netz von ASK Neutal unter. Markus Haider dribbelt auf rechts hin und her, ehe er die Flanke auf Gludovatz schlägt, der seinen Kopfball maßgeschneidert ins lange Eck setzt, der Ball via Innenstange in den Maschen zappelt.

Michael Trummer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Neutal über die Linie (49.). Trummer wird auf links in Szene gesetzt und lässt sich diese Chance nicht nehmen. Der Capitano zimmert das Leder ins rechte Kreuzeck.

Wolfgang Lehrner erhöhte den Vorsprung von ASK Neutal nach 83 Minuten auf 3:1. Letzten Endes holte Neutal gegen SV 7023 Z-S-P drei Zähler.

Nach dem errungenen Dreier hat ASK Neutal Position acht der II. Liga Mitte inne. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Neutal derzeit auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der ASK Neutal ungeschlagen ist.

Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. SV 7023 Z-S-P baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Während Neutal am kommenden Samstag Neudörfl empfängt, bekommt es SV 7023 Z-S-P am selben Tag mit Oberpullendorf zu tun.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV 7023 Z-S-P, 3:1 (1:0)

83 Wolfgang Lehrner 3:1

49 Michael Trummer 2:1

48 Stefan Gludovatz 1:1

31 Jahe Berbati 1:0

