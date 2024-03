Tore am laufenden Band für MSV 2020 gegen Forchtenstein

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 20:37

Mattersburger Sportverein 2020 setzte sich klar gegen SV Wograndl Forchtenstein mit 6:2 durch. MSV 2020 hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenführer alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel hatte für SV Forchtenstein mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Hausherren drehen nach dem Seitenwechsel auf

In der zehnten Minute sahen die 900 Besucher das 1:0 für Mattersburger Sportverein 2020 durch Matthias Müller. Bereits in der 15. Minute erhöhte Mirza Sejmenovic den Vorsprung der Heimmannschaft. Alexander Leitner versenkte den Ball in der 17. Minute im Netz von MSV 2020. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Dejan Lukic in der 18. Minute - der Ausgleich binnen 60 Sekunden. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Philip Knotzer stellte die Weichen für Mattersburger Sportverein 2020 auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 3:2 zur Stelle war. Lukas Grimmer trug sich in der 69. Spielminute in die Torschützenliste ein. MSV 2020 baute die Führung aus, indem Harvey Ortner zwei Treffer nachlegte (86./94.). Letztlich feierte Mattersburger Sportverein 2020 gegen Forchtenstein nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

MSV 2020 präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 55 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Mattersburger Sportverein 2020. Mattersburger Sportverein 2020 ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 16 Siege und zwei Unentschieden. In den letzten fünf Partien rief MSV 2020 konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Trotz der Niederlage behält SV Wograndl Forchtenstein den zwölften Tabellenplatz bei. Vier Siege, sechs Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Lage von SV Forchtenstein bleibt angespannt.

Am kommenden Samstag trifft MSV 2020 auf Pilgersdorf, Forchtenstein spielt am selben Tag gegen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SV Wograndl Forchtenstein, 6:2 (2:2)

94 Harvey Ortner 6:2

86 Harvey Ortner 5:2

69 Lukas Grimmer 4:2

50 Philip Knotzer 3:2

18 Dejan Lukic 2:2

17 Alexander Leitner 2:1

15 Mirza Sejmenovic 2:0

10 Matthias Mueller 1:0

