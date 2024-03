Rohrbach beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

Mit Rohrbach und Oberpetersdorf/Schwarzenb. trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien SV Rohrbach diesmal eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Rohrbach als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Oberpetersdorf/Schw. hatte mit 3:2 die Oberhand behalten.

Alle guten Dinge sind drei - klarer Heimsieg

SV Rohrbach ging in der siebten Minute in Front: Nach einem Pass in die Mitte von Jordan Akande kam Norbert Füleki zum Schuss und nutzte die erste größere Chance auch direkt für die Führung. 1:0!

Bereits in der elften Minute erhöhte Balint Visy den Vorsprung der Gastgeber. Balint Visy konnte sich gegen die FSG-Verteidigung durchsetzen und siegte im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper. 2:0!

Die Hintermannschaft von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. SV Rohrbach legte in der 85. Minute zum 3:0 nach. Nach einen Querpass von Balint Visy kam Norbert Füleki vorm Tor zum Schuss und konnte zur Entscheidung verwandeln.

Schlussendlich verbuchte Rohrbach gegen Oberpetersdorf/Schwarzenb. einen überzeugenden Heimerfolg.

ENDE hier im Gansbären-Stadion! Schiedsrichter Veselcic beendet die Partie und fixiert den 3:0 Endstand. Zusammenfassend konnten die Gastgeber - wie schon in Hälfte 1 - mehr Torchancen herausspielen und auch verwerten. Die Gäste müssen sich Schlussendlich doch deutlich geschlagen geben. Die FSG hatte weniger Chancen und war auch weniger effizient. Marcel Schock, Ticker-Reporter

Acht Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat Rohrbach derzeit auf dem Konto. Neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach momentan auf dem Konto. Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich SV Rohrbach voll in der Spur. Die Formkurve von Oberpetersdorf/Schwarzenb. dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft Rohrbach auf SV Steinberg, Oberpetersdorf/Schw. spielt tags zuvor gegen SV Wograndl Forchtenstein.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 3:0 (2:0)

85 Norbert Fueleki 3:0

11 Balint Visy 2:0

7 Norbert Fueleki 1:0

