Draßmarkt bezwingt Pilgersdorf dank Lucky Punch

Details Sonntag, 17. März 2024 17:55

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Draßmarkt und Pilgersdorf an diesem 18. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für Draßmarkt, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel bei Pilgersdorf hatte Draßmarkt schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Spannung bis zum Schluss - Siegtor in Minute 90

In der vierten Minute lenkte Maté Janos Major den Ball zugunsten von Draßmarkt ins eigene Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen. In Minute 50 bejubelte Draßmarkt das 2:0 - Kornfeld jagte die Kugel unter die Querlatte. Michael Kirnbauer schlug doppelt zu und glich damit für Pilgersdorf aus (65./80.). Eine äußerst unglückliche Figur machte Major. Als wäre sein Tag mit dem Eigentor nicht schon gebraucht genug gewesen, flog Major in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Christian Gschirtz per Kopf noch einen Treffer parat hatte (90.). Letzten Endes ging Draßmarkt im Duell mit Pilgersdorf als Sieger hervor.

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Draßmarkt behauptet nach dem Erfolg über Pilgersdorf den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Draßmarkt momentan auf dem Konto.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Pilgersdorf derzeit nicht. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen.

Draßmarkt tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn an. Einen Tag später empfängt Pilgersdorf Mattersburger Sportverein 2020.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – Pilgersdorf, 3:2 (1:0)

90 Christian Gschirtz 3:2

80 Michael Kirnbauer 2:2

65 Michael Kirnbauer 2:1

50 Juergen Kornfeld 2:0

4 Eigentor durch Mate Janos Major 1:0

