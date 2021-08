Nosko schießt den SK Pama zum Heimsieg

Details Montag, 02. August 2021 14:44

Showtime in der II.Liga Nord hieß es nach langer Zeit auch wieder beim SK Pama. Nach der langen Pause war der FC Winden zu Gast im hohen Norden, nach abwechslungsreichen und spannenden 90 Minuten gingen am Ende die Hausherren als Sieger vom Platz, Winden musste trotz einer ambitionierten Vorstellung am Ende die Segel streichen und mit 0 Punkten nach Hause fahren.

Beide Mannschaften versuchten von Beginn weg, Dampf zu machen und das Heft in die Hand zu nehmen. Winden kam zu Beginn zu drei guten Möglichkeiten, doch Pamas junger Schlussmann Maximilian Rupp zeigte, was er kann, konnte sein Team im Spiel halten. Nach 20 Minuten agierten dann auch die Hausherren etwas offensiver, was sich dann auch kurz vor der Halbzeit bezahlt machen sollte. Trainer Rainhalter ärgerte sich bereits über einen Fehler im Aufbauspiel, doch dann ging es ganz schnell und Pama stand wieder vor dem Tor, Radovan Nosko sagte Danke und traf noch in der ersten Halbzeit zur Führung.

Nosko mit dem Doppelpack

In der zweiten Halbzeit jubelten die Gastgeber dann wieder, doch der Treffer wurde wegen eines Fouls nicht anerkannt. Winden blieb weiter im Spiel dadurch, tat sich aber offensiv immer schwerer und dies nutzten die Männer vom SK, erneut war es Radovan Nosko, der nach ca 75 Minuten dann den Sack endgültig zumachte und dafür sorgte, dass der SK unter Neo Coach Robert Rainhalter seinen ersten Sieg im ersten Spiel einfahren konnte.

"Zu Beginn hat uns unser junger Goalie im Spiel gehalten, dass war schon sehr wichtig. Ansonsten bin ich mit dem Auftakt eigentlich zufrieden", so SK Pama Trainer Robert Rainhalter zu Ligaportal.

Der Beste: Maximilian Rupp (Sk Pama)

