Dank Lang: Dt. Jahrndorf holt spätes Unentschieden gegen Mönchhof

Details Montag, 02. August 2021 13:54

Am Freitag wurde die II.Liga Nord mit einem echten Spitzenspiel eröffnet. Das Ergebnis im Auftaktspiel zwischen Deutsch Jahrndorf und Mönchhof lautete 2:2, die Zuseher bekamen dabei volle Action zu sehen, 4 Treffer und 2 Ausschlüsse waren nach 92 gespielten Minuten die Bilanz in dem packenden Spiel.

Aller Anfang ist schwer - dies mussten auch die Deutsch Jahrndorfer in der ersten Begegnung miterleben. Denn nicht nur, dass die Gäste zu Beginn besser waren, musste man zudem nach 25 Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Samuel Korenacka erwies seinem Team einen Bärendienst und sah nach Nachtreten zurecht die rote Karte. Dem nicht genug, gingen die Mönchhofer kurz vor der Pause dann auch noch in Führung, Sebastian Protiwa sorgte für die verdiente Führung nach 45 Minuten.

Stekovics zeigt seine Wichtigkeit

In der Pause hatte es bei den Gastgebern offenbar klare Worte gegeben, denn Jahrndorf kam ambitioniert aus den Kabinen, Rückkehrer Stekovics zeigte dann mit dem Ausgleich zum 1:1, wie wichtig er für sein Team ist, fehlte er doch lange Zeit wegen einer Verletzung. Doch lange hielt die Freude bei den Gastgebern nicht, nach einem vermeintlichen Foul am Mittelkreis blieben die Spieler der Hausherren ungläubig stehen, die Gäste nutzten dies und Szöllös traf postwendend zum 1:2 für die Mönchhofer. Mit Fortdauer des Spiel ging den Gästen dann aber die Luft aus, trotz Überzahl spielten nur mehr die Hausherren und wurden am Ende auch belohnt, Carsten Lang krönte seine starke Leistung und traf zum verdienten Ausgeich. Enz sah kurz vor dem Ende bei den Gästen dann noch die Ampelkarte.

"65 Minuten in Unterzahl ist natürlich nie gut, wir haben uns aber zusammengerissen, zweite Halbzeit waren wir klar besser trotz einem Mann weniger", so Jahrndorfs sportlicher Leiter Andreas Weisz.

Der Beste: Carsten Lang (Deutsch Jahrndorf)

40 Sebastian Iacovino-Protiwa 0:1

48 Christian Stekovics 1:1

49 Tomas Szoelloes 1:2

84 Carsten Lang 2:2

