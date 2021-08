Später Andrejko-Siegtreffer sichert Tadten den Sieg

Details Montag, 16. August 2021 07:00

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für Kittsee gehörig missglückt. Mit 1:2 musste man sich Tadten geschlagen geben, die ihrerseits wieder den ersten vollen Erfolg und auch die ersten Punkte der noch jungen Saison feiern konnten. Kittsee hingegen muss schauen, dass nächste Woche endlich angeschrieben werden kann.

Die Partie begann auf beiden Seiten sehr flott, Tadten hatte wenig Respekt vor den Kittseern und spielte munter mit, dennoch hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, denn nach 20 Minuten hatte Kittsee eine hundertprozentige Tormöglichkeit, die jedoch liegen gelassen wurde. Tadten hatte wenig später auch eine gute Möglichkeit, doch Kittsees Goalie Manuel Schiszler konnte sich auszeichnen. So blieb es bis zur Halbzeit beim torlosen Remis zwischen den beiden Teams.

3 Treffer nach der Pause

Kaum eine Minute gespielt, raschelte es im zweiten Durchgang dann. Sombat bekam den Ball halbhoch serviert, traf sehenswert per Seitfallzieher zur Führung. Doch lange konnte man sich nicht freuen, denn nur 3 Minuten später stand plötzlich Sebastian Pichler alleine vor dem Tor und traf zum Ausgleich. Kittsee hätte danch sofort wieder auf 1:2 stellen können, doch Klekner konnte sich diesmal auf der anderen Seite auszeichnen. Als alle schon mit einem Remis rechneten, schlugen die Hausherren dann noch einmal zu. Erneut war es der starke Pichler, der am Ende den Gastgebern die drei Punkte brachte. Mit den drei Punkten im Gepäck verließ Tadten also die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den achten Tabellenplatz ein. Für die Gastgeber steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen einsammelte.

"Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, mit dem besseren Ende für uns", so Tadtens Christoph Tischler.

Die Besten: Sebastian Pichler, Michal Matusica (beide Tadten)

II. Liga Nord: Tadten – Kittsee, 2:1 (0:0)

47 Jozef Sombat 0:1

50 Sebastian Pichler 1:1

90 Jan Andrejko 2:1

