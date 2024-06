SC Unterpullendorf und UFC Mannersdorf trennen sich mit packendem Unentschieden

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:45

Im Rahmen der 22. Runde in der 1. Klasse Mitte (BGLD) lieferten sich der SC Unterpullendorf und der UFC Mannersdorf ein packendes Duell, das am Ende mit einem 3:3-Unentschieden endete. Nachdem UFC Mannersdorf zunächst dominierte und mit 2:0 in Führung ging, kämpfte sich SC Unterpullendorf eindrucksvoll zurück und sicherte sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Erste Halbzeit: Mannersdorf in Führung, die bis zur Pause hält

Die Partie begann zunächst verhalten, mit vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften. UFC Mannersdorf zeigte sich jedoch von Beginn an aggressiver und nutzte in der 10. Minute eine hundertprozentige Torchance nicht. SC Unterpullendorf hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden.

In der 29. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels: Nach einem weiten Eckball köpfte ein Spieler von Mannersdorf den Ball in die Mitte, wo Filip Omazic komplett frei stand und zum 0:1 für die Gäste einschoss. Diese Führung war nicht unverdient, da Mannersdorf die besseren Chancen hatte und defensiv stabil agierte.

SC Unterpullendorf hatte zwar einige zaghaften Angriffsversuche, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen. So ging es mit einem 0:1-Rückstand für Unterpullendorf in die Pause.

Spannende zweite Halbzeit geht mit Torreigen einher

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel deutlich an Fahrt auf. UFC Mannersdorf erhöhte in der 52. Minute auf 0:2, nachdem Torhüter Marton von SC Unterpullendorf einen Fehler machte und Manuel Supper den Ball ins Tor spitzelte. Doch SC Unterpullendorf gab sich nicht auf und kam nur eine Minute später durch einen verwandelten Elfmeter von Szabolcs Major auf 1:2 heran.

Die Spannung nahm weiter zu, als in der 78. Minute erneut Szabolcs Major, wiederum per Elfmeter, zum 2:2-Ausgleich traf. Das Momentum schien nun auf der Seite von SC Unterpullendorf zu sein. Doch: In der 90. Minute war es wieder Manuel Supper, der nach einem unkontrollierten weiten Abschlag der SCU-Verteidigung zum 2:3 für Mannersdorf einschoss.

Doch das Drama war noch nicht zu Ende: Nur Sekunden später, in der Nachspielzeit, erzielte Laszlo Legoza den Ausgleich zum 3:3 für SC Unterpullendorf. Ein abgefälschter Weitschuss kullerte ins Tor und brachte den Hausherren den Punkt. Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit diesem Ergebnis.

1. Klasse Mitte: Unterpullendorf : Mannersdorf - 3:3 (0:1)

93 Laszlo Legoza 3:3

92 Manuel Supper 2:3

78 Szabolcs Major 2:2

53 Szabolcs Major 1:2

52 Manuel Supper 0:2

29 Filip Omazic 0:1

