Tadten setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf: 5:0 gegen Wimpassing

Details Montag, 05. Juni 2023 09:32

Der UFC Tadten empfing am Sonntagnachmittag den SV Wimpassing zum Meisterschaftsspiel der 25. Runde in der II. Liga Nord. Für die Hausherren ging es in dieser Begegnung um sein oder nicht ein, denn nur ein voller Erfolg kann Tadten noch vor einem Abstieg retten. Dementsprechend gingen die Spieler der Heimischen in diese Begegnung und überrannten den vollkommen überforderten SV Wimpassing mit 5:0 und übergaben die rote Laterne an den FC Mönchhof.

Frühes Tor der Hausherren

Über 300 Zuschauer sind zum Sportplatz des UFC gepilgert, um ihre Mannschaft beim Kampf gegen den Abstieg anzufeuern, sofern sie Tadtener Anhänger waren. Das Spiel begann so, wie es sich die Fans der Hausherren gewünscht hatten, den bereits nach zwei Minuten klingelte es im Kasten der Auswärtigen, als die Hausherren über drei Stationen zum Strafraum der Gäste vorgedrungen sind und Armin Burian beendete diesen Angriff mit seinem Tor zur 1:0 Führung der Gastgeber. Die Heimischen blieben weiter am Drücker, mussten allerdings bis zur 38. Minute warten, bevor sie wieder ein Tor bejubeln konnten. Ein Corner kommt in den Strafraum der Auswärtigen geflogen und Armin Burian stand goldrichtig und erzielte per Kopf die 2:0 Führung der Hausherren. In der 41. Minute war wieder ein Eckball der Ausgangspunkt, dieses Mal hob Samuel Hegyi das Spielgerät über alle Spieler hinweg zur 3:0 Führung ins Netz des Gehäuses der Auswärtigen. Von den Gästen bekam man in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen. Mit dieser klaren Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

In der zweiten Halbzeit ging es unvermindert weiter in nur eine Richtung, nämlich zum Tor der Gäste. In der 58. Minute ein schön vorgetragener Angriff, der Ball kommt zu Aleksandar Stanojcic und der spielt das Leder uneigennützig auf den frei stehenden Lazar Pavic und der braucht das Leder nur noch ins leere Tor einzuschieben. Den Schlusspunkt setzte Aleksandar Stanojcic in der 73. Minute mit einem strammen Schuss aus der Drehung heraus zum 5:0 Endstand. Aufgrund von Personalmangel musste in der 74. Minute der Ersatzgoalie der Hausherren, Barnabas Somogyi als Feldspieler seine Mannschaft unterstützen.

Stimme zum Spiel

Christian Pelzmann, sportlicher Leiter UFC Tadten:

„Wir waren so überlegen, wie es das Ergebnis aussagt, ich war von den Gästen enttäuscht, es kam überhaupt keine Gegenwehr. Nun haben wir es selbst in der Hand, mit einem Sieg am kommenden Wochenende beim Meister Halbturn den Klassenerhalt zu schaffen.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei