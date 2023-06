Tadten gerettet: Klassenhalt mit Lucky-Punch-Erfolg bei Meister Halbturn fixiert

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:10

Was eine dramatische Schlussphase bot der Abstiegskampf in der II. Liga Nord!? UFC Tadten zog sich mit einem späten Siegtreffer beim bereits feststehenden Meister Halbturn dank eines 3:2-Gastspielerfolges fein aus der Affäre und hält die Klasse. Mönchof und Wallern steigen ab. Bereits das Hinspiel hatte Halbturn für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert.

Drama im Finish

Von Anfang an kam das Match vor 350 Zuschauern unterhaltsam und offensiv geführt daher. Den ersten Torschrei durften die Gäste-Anhänger loslassen, als Aleksandar Stanojcic nach einem Eckball souverän ins rechte Eck einköpfelt (18.). An der Herangehensweise änderte dies zunächst wenig, schlug der Hausherr dann nach 32. Minute zurück und gleich durch Philip Hoffmann aus, dessen Flachschuss genau ins links untere Eck passte. Mit dem Gleichstand ging es auch in die Kabinen.

Nachdem sich auch auf den anderen Schauplätzen simultan zu dieser Partie die Ergebnisse überschlugen, wollte auch dieses Match in Durchgang zwei nichts schuldig bleiben. Christoph Bauer (Halbturn, 61.) musste nach einer Stunde aufgrund seiner zweiten gelben Karten frühzeitig Duschen gehen. Doch in der Folge hatten eher die numerisch unterlegen Hausherren Chancen auf den Führungstreffer, der in Minute 83 auch gelang: Marco Philip Hoffmann - ein Aktivposten dieser Partie - machte einige Meter und spitzelte den Ball flach ins Tor zum 2:1. Damit fehlten die Gästen im Abspann zwei Treffer für den Klassenerhalt. Was folgte? Der pure Wahnsinn! Jan Beck traf via Abpraller (89.) zum 2:2, Rastislav Kruzliak mit einem Flachschuss ins linke Eck in der 95. (!) Minute zum Siegtreffer für Tadten! Was ein Finish - der Klassenerhalt war geschafft!

Finale Fakten...

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Halbturn die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der II. Liga Nord feiern. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 58:23 zeigt, dass es bei Halbturn in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Das äußerst erfolgreiche Fußballjahr findet Ausdruck in der Statistik. 16 Siege, sieben Unentschieden und nur drei Niederlagen erreichte Halbturn im Laufe der Saison. Halbturn zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Am Ende erreicht Tadten Platz zwölf und somit zumindest den Klassenerhalt. Die Spiele der Gäste in dieser Saison sorgten für hohen Unterhaltungswert. Während Tadten vorne 44-mal ins Schwarze traf, präsentierte sich die Hintermannschaft mit 55 Gegentreffern anfällig. Tadten sammelte im Saisonverlauf sieben Siege, sechs Remis und 13 Niederlagen. Tadten erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

II. Liga Nord: Halbturn – Tadten, 2:3 (1:1)

94 Rastislav Kruzliak 2:3

90 Jan Beck 2:2

83 Marco Philip Hoffmann 2:1

33 Marco Philip Hoffmann 1:1

19 Aleksandar Stanojcic 0:1

