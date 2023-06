Wimpassing hält dank 3:1-Heimerfolg über Deutsch Jahrndorf die Klasse

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:18

Am letzten Spieltag in der II. Liga Nord spielte sich im Kampf um den Klassenerhalt ein heißer Fight auf mehreren Schauplätzen ab. Wimpassing hatte es gegen Deutsch Jahrndorf selbst in der Hand und erfüllte mit dem 3:1 die Pflicht - man verweilt auch kommendes Jahr in der II. Liga. Wallern und Mönchhof müssen runter. Das Hinspiel hatte Deutsch Jahrndorf vor heimischer Kulisse mit 2:0 für sich entschieden.

Klassenerhalt fixiert

Den Hausherren gelang ein Maß-Auftakt dank des Treffers von Dejan Sukala (9.). Dann entwickelte sich ein rassiger Schlagabtausch, in dem Oemer Faruk Akbiyik (28.) der Ausgleich gelang. Wiederum die Heimischen zeigten sich nur kurz geschockt, gingen dank eines Elfmeters personifiziert durch Filip Masulovic (37.) prompt wieder in Front. In der Folge ließen die Gäste einige Großchancen liegen - es blieb beim 2:1 für das Heim-Team zur Pause. Nach Wiederbeginn markiert Filip Masulovic (61.) das 3:1, welches mit dem Klassenerhalt einherging. Das Spiel endet mit 3:1.

Zahlen & Fakten

Das Problem von Wimpassing in dieser Saison lag auf der Hand. Kein Team der II. Liga Nord kassierte mehr Gegentore (64) als Wimpassing. Mit Rang neun hat Wimpassing am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Neun Siege und zwei Remis stehen 15 Niederlagen gegenüber.

Über weite Strecken der Saison zeigte Deutsch Jahrndorf große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Auf die eigene Defensive konnten sich die Gäste in dieser Saison verlassen, was die lediglich 26 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Die gute Bilanz von Deutsch Jahrndorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Deutsch Jahrndorf bisher 16 Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

II. Liga Nord: Wimpassing – Deutsch Jahrndorf, 3:1 (2:1)

61 Daniel Filip Masulovic 3:1

37 Daniel Filip Masulovic 2:1

28 Oemer Faruk Akbiyik 1:1

9 Dejan Sukala 1:0

