Mönchhof sagt der II. Liga mit Pleite gegen Illmitz zum Abschied leise Servus

Details Sonntag, 11. Juni 2023 01:32

Am Samstag stand in der II. Liga Nord der letzte Spieltag auf dem Programm, an dem der Tabellenletzte Mönchhof nach rassigem Fight gegen Illmitz mit 2:4 in die Knie ging. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Nach dem Seitenwechsel folgt die Kehrtwende



Albert Mutiso Muema brachte Mönchhof in der 24. Spielminute in Führung. Thomas Zwickl ließ sich in der 38. Minute nicht zweimal bitten und verwertete eine perfekte Flanke per Kopfball zum 1:1 für FC Illmitz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Wolfgang Gmoser brachte FC Illmitz nach 46 Minuten die 2:1-Führung - ein Maß-Auftakt für den Gast sorgte für den Turnaround. Zwickl beseitigte mit seinen Toren (66./81.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Illmitz. Kurz vor Ultimo war noch Elias Luisser zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Mönchhof verantwortlich (90.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für FC Illmitz. Man hatte sich gegen Mönchhof durchgesetzt.

Zahlen & Fakten

Mönchhof steht am Ende dieser Saison auf dem 14. Platz, sodass man nächste Saison eine Etage nach unten muss. Mit dem Torverhältnis von 36:51, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für den Gastgeber eine enttäuschende Spielzeit vorüber.

Über weite Strecken der Saison zeigte FC Illmitz große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Einschließlich der aktuellen erzielte FC Illmitz 58 Treffer im gesamten Saisonverlauf. FC Illmitz weist mit 13 Siegen, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

II. Liga Nord: Mönchhof – FC Illmitz, 2:4 (1:1)

90 Elias Luisser 2:4

81 Thomas Zwickl 1:4

66 Thomas Zwickl 1:3

46 Wolfgang Gmoser 1:2

38 Thomas Zwickl 1:1

24 Albert Mutiso Muema 1:0

